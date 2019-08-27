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Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

27 Ağustos 2019 Salı 15:17
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Polisin düzenlediği operasyonda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere yönelik baskınlarda 5 zanlı yakalandı. Bu kişilerin üzerlerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu. 

Konuyla ilgili soruşturmayı genişleten ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldıkları K.Y. ve M.B.G'nin üzerilerinde, ev ve araçlarında 40 gram sentetik uyuşturucu, 40 gramuyuşturucu çoğaltmakta kullanılan beyaz kristal madde ile suçtan elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirdi. 

Yakalanan 7'i şüpheliden 5'i, haklarında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

K.Y. ve M.B.G.ise işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:17
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  2. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
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