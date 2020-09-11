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Aktüel Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda zanlının yakalandığı operasyona yaklaşık 1500 polis katıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 07:32:32 -
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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