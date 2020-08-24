Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ş, U.E.K. ve A.K. gözaltına alındı.
Zanlılara ait evlerde yapılan aramalarda 900 gram esrar, Hint keneviri ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden M.Ş. ve U.E.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
A.K'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.