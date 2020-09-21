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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:10:30 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 120 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, Ç.K. ve O.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ü.R. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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