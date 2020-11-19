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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:57:07 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlılara ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda B.K, D.T, E.A, B.A, G.B, B.G, T.O, B.A, N.Ö. ve C.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 530 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar, sentetik ecza, bir hassas terazi ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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