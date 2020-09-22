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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:09:52 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 34 SZ 2151 plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O, H.Y. ile Ö.A'nın ifadeleri doğrultusunda bu kişilerin uyuşturucuyu temin ettikleri A.K. ve M.K'nin adreslerine operasyon düzenlendi. Aramalarda, 124 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para bulundu. A.K. ve M.K. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.Y, Ö.A. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen M.O. ve M.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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