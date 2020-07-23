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Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 00:04:27 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Burcun Mahallesi köy içi mevkisinde G.K. ve M.K'nin bahçelerinde kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı.

Adrese yapılan operasyonda, fındık bahçesi ve evde 38 kök kenevir, 48 gram kubar esrar, bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan iki şüphelinin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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