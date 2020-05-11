Bursa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları öne sürülen M.K, M.A.E, E.C.Y. ve U.Ö'ya yönelik operasyon düzenledi.

Yakalanan bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 770 gram sentetik uyuşturucu, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği, bir miktar para ve döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.A.E. ve E.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

U.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.