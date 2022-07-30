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Yerel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Yerel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 14:32:00 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin ilçedeki bir ormanlık araziye Hint keneviri ektiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler kenevirleri toplamak ve sulamak için gelen Ö.F.D. (31), O.K. (29) ve Y.D'yi (23) yakaladı.

Bölgede yapılan aramalarda 307 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 150 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya getirildi.

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