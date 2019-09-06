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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 zanlı yakalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:28
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,İ.A, M.D. ve F.Y'ninuyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Rona"nın da katıldığı aramada zanlılara ait aracın teypbölmesinin arkasına zulalanmış bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsıztabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Adreslerde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 62 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:28
  1. Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu
  2. Narkotik köpeği Rona
  3. uyuşturucu madde ticareti
  4. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  5. uyuşturucu
  6. ruhsatsız tabanca

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