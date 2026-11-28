Alman otomotiv devi Opel’in Türkiye’deki yerli üretim hamlesinde yeni bir dönem başladı. Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet’in ardından Combo da Bursa’da üretim bandından indi.

Sahip olduğu üstün Alman mühendisliğini yenilikçi tasarım anlayışıyla buluşturan Opel, hafif ticari araç ailesinin lokomotif modeli Combo'yu “Made in Türkiye” etiketiyle müşterileriyle buluşturuyor. Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda üretimine başlanan Opel Combo, Türkiye genelindeki Opel yetkili satıcılarında yerini aldı. Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo'nun da yerli üretim ürün gamına katılmasıyla Opel, Türkiye hafif ticari araç pazarındaki iddiasını daha da güçlendiriyor. Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Opel'in Türkiye ile köklü bir bağı bulunuyor. Geçmişte de Opel Combo modeli için üretim gerçekleştiren Tofaş’ın güçlü üretim yetkinliği ve deneyimiyle yeniden buluşmak, Türkiye’de üretilen modellerimizi müşterilerimize sunmak bizim için yalnızca stratejik değil, duygusal açıdan da son derece değerli. Alman mühendisliğiyle geliştirilen Opel Combo'nun, Türk mühendisliği ve Tofaş'ın dünya standartlarındaki üretim kalitesiyle Bursa'da hayat bulması, iki güçlü mühendislik kültürünün buluşmasını simgeliyor. Yerli üretim ailemizin Combo ile genişlemesinden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Opel Combo, 1 milyon 675 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Model, donanım seviyesine bağlı olarak farklı finansman desteği ve ödeme imkanları ile yüzde sıfır faizle satın alınabiliyor.

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini yenilikçi tasarımlarla buluşturan Opel, Türkiye'deki yerli üretim hamlesini Combo modeliyle daha da ileri taşıyor. Bursa'daki Tofaş Fabrikası'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle seri üretimine başlanan K9 projesinin Opel ürün ailesindeki temsilcisi Combo, markanın Türkiye genelindeki yetkili satıcılarında yerini aldı. Yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen ve yıllık 100 bin adetlik üretim kapasitesine sahip K9 projesi kapsamında Bursa'da üretilmeye başlanan Combo, Opel'in Türkiye'deki üretim yapılanmasında yeni bir dönemi temsil ediyor. Daha önce K0 projesi kapsamında üretimine başlanan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modelleriyle Türkiye’deki hafif ticari araç ürün gamını yerli üretimle güçlendiren Opel, Combo'nun da üretim programına dahil edilmesiyle bu aileyi daha da genişletti. Böylece marka, hafif ticari araç pazarının farklı segmentlerinde yerli üretim modelleriyle müşterilerine ulaşmaya başladı.

İki güçlü mühendislik kültürü Bursa'da buluştu

Opel Combo'nun Türkiye'de üretilmeye başlamasının marka açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Opel'in Türkiye ile köklü ve özel bir bağı bulunuyor. Geçmişte de Opel Combo modeli için üretim gerçekleştiren Tofaş’ın güçlü üretim yetkinliği ve deneyimiyle yeniden buluşmak, Türkiye’de üretilen modellerimizi müşterilerimize sunmak bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Uzun yıllardır müşterilerimizden Opel modellerinin Türkiye'de üretilmesine yönelik güçlü bir talep alıyorduk. Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerimizin ardından şimdi de hafif ticari araç ailemizin en önemli oyuncularından Combo'yu yerli üretim olarak müşterilerimizle buluşturuyoruz. Alman mühendisliğiyle geliştirilen Opel Combo'nun, Türk mühendisliği ve Tofaş'ın dünya standartlarındaki üretim kalitesiyle Bursa'da hayat bulması, iki güçlü mühendislik kültürünün buluşmasını simgeliyor. Bu gelişme, Türkiye pazarına duyduğumuz güvenin ve ülkemizdeki uzun vadeli büyüme hedeflerimizin en somut göstergelerinden biri” dedi.

“Yerli üretimle müşterilerimize ve yetkili satıcılarımıza daha güçlü çözümler sunuyoruz”

Opel'in Türkiye hafif ticari araç pazarındaki büyüme stratejisinde yerli üretimin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Yiğit Yantaç, sözlerine şöyle devam etti: “Combo, uzun yıllardır Türkiye'de hem profesyonel kullanıcılar hem de aileler tarafından tercih edilen ve hafif ticari araç satışlarımıza yön veren modellerimizden biri. Yaklaşık 40 yıllık geçmişiyle Opel'in hafif ticari araç alanındaki deneyimini temsil eden Combo'nun artık Bursa'da üretiliyor olması, müşterilerimiz ve yetkili satıcılarımız açısından da önemli avantajlar sunuyor. Yerli üretimin sağlayacağı tedarik, lojistik ve araç bulunurluğu avantajlarıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin biçimde yanıt verebileceğiz. Müşterilerimize alıştıkları Opel kalitesini, Alman mühendisliğini, teknolojisini ve donanım özelliklerini koruyarak bu kez ‘Made in Türkiye’ etiketiyle sunuyoruz. Combo'nun yerli üretime geçmesiyle birlikte hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücümüzü ve satış performansımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.”

“Combo, Opel'in hafif ticari araç pazarındaki büyümesine yön veriyor”

Türkiye hafif ticari araç pazarında güçlü performansını sürdüren Opel, 2025 yılında gerçekleştirdiği 27 bin 471 adetlik satışla pazarın en çok tercih edilen üçüncü markası olmuştu. Bu başarının en önemli itici güçlerinden birini ise 15 bin 722 adetlik satışa ulaşan Opel Combo oluşturdu. Markanın hafif ticari araç ailesinin lokomotif modeli Combo, 2026 yılında da güçlü performansını sürdürüyor. Yılın ilk 10 ayında 10 bin adetten fazla satış gerçekleştiren model, C-Combi segmentinde yüzde 14’lük pazar payına ulaştı. Aynı dönemde Opel, Türkiye hafif ticari araç pazarında toplam 16 bin adeti aşan satışa ve yüzde 8,5 pazar payına ulaştı. Elde edilen satış sonuçları, Combo'nun Opel'in Türkiye hafif ticari araç stratejisindeki kritik rolünü ortaya koyarken, yerli üretimin başlamasıyla birlikte modelin pazardaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 40 yıllık hafif ticari araç deneyimi yerli üretimle güçleniyor

Yaklaşık 40 yıllık geçmişe sahip Combo ismi, Opel'in hafif ticari araç alanındaki deneyiminin en önemli temsilcileri arasında bulunuyor. Farklı nesilleriyle ticari kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına yanıt veren Combo, sağlamlığı, fonksiyonelliği ve kullanım kolaylığıyla Avrupa'nın en bilinen hafif ticari araç modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Ticari kullanım ihtiyaçlarının yanı sıra ailelerin günlük yaşam beklentilerine de yanıt veren çok yönlü yapısıyla öne çıkan Opel Combo, Türkiye'de de markanın hafif ticari araç satışlarında önemli bir rol üstleniyor. Modelin Bursa'da üretilmeye başlanmasıyla birlikte Opel, hafif ticari araç alanındaki köklü birikimini Türkiye'nin güçlü otomotiv üretim altyapısıyla bir araya getiriyor.

1 milyon 675 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta

Opel'in hafif ticari araç ailesinin önemli üyelerinden Combo, Alman mühendisliğini yenilikçi teknolojiler ve çok yönlü kullanım özellikleriyle bir araya getiriyor. Markanın karakteristik Opel Vizör ön yüz tasarımı, dikkat çekici dış görünümü ve geniş iç hacmiyle önce çıkan model, hem profesyonel kullanıcıların hem de ailelerin farklı beklentilerine yanıt veriyor. Dijital kokpiti, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve segmentinde öne çıkan Intelli-Lux LED® Matrix Far teknolojisiyle konfor ve güvenlik özelliklerini bir arada sunan Combo, günlük kullanımda da yüksek işlevsellik sağlıyor. Yerli üretim Opel Combo, 130 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motorunu 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle birleştiriyor. Essential, Edition ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle sunulan model, geniş yaşam alanı, esnek kullanım özellikleri ve verimli motor seçenekleriyle ticari hayatta olduğu kadar günlük yaşamda da güçlü bir alternatif oluşturuyor. Opel Combo, 1 milyon 675 bin TL'den başlayan fiyatlarla, 750 bin TL'ye varan 12 ay vadeli yüzde 0 faizli finansman desteği seçeneği ve takas desteğiyle Opel yetkili satıcılarında müşterilerle buluşuyor.