ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Tamer Kaya, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. SIĞINAĞI APART OTELE ÇEVİRMİŞLER Yapılan çalışmada binanın sığınak olarak yapılan bölümlerinin 11 odaya bölündüğü ve her bir bölümün stüdyo daire şeklinde kiraya verildiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada ilk anda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının aslında kundaklama sonucu başladığı tespit edildi.