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Bursa'da traktör devrildi: 2 kişi yaralandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde traktör devrilirken, 2 kişi yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 12:10
Bursa'da traktör devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza Narlıca Mahallesi’nde sahil yolunda meydana geldi. Nusret Bayazıt (55), 43 NH 067 plakalı traktörü ile bahçeden eve döndüğü esnada, sahil yolunda traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Nusret Bayazıt ile römorkta bulunan Emine Özten (50) yaralandı. Çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, daha sonra Bursa’ya sevk edildi.

Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:10
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