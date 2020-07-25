Bursa'da tepki çeken görüntüler
Bursa'da bir şahıs, atı araca iple bağlayarak kilometrelerce koşturdu.
Bursa'da araca iple bağladığı atı kilometrelerce koşturan sürücü, görenler tarafından tepki çekti.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl-Oylat yolunda bir sürücü, atı araca iple bağlayıp yola çıktı. Sabah saatlerinde yol üzerinde at ile sürücüyü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tepkilere aldırmayan sürücü, o şekilde yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.