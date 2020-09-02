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Aktüel Bursa'da telefon, tablet bilgisayar ve otomobil hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı
Aktüel

Bursa'da telefon, tablet bilgisayar ve otomobil hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:33:46 -
Bursa'da telefon, tablet bilgisayar ve otomobil hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevrelerindeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye alan polis, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin (24), Osmangazi ilçesinde 26 Haziran-19 Ağustos tarihlerinde 5 hırsızlık olayına karıştığını belirledi. Bu kişinin, toplam değeri 200 bin lira olan bir otomobil ile 5 iş yerinden çok sayıda cep telefonu ve tablet bilgisayarlar çaldığı tespit edildi.

Kaldığı apartta gözaltına alınan M.G'nin, emniyette 30 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Zanlının odasında yapılan aramalarda, hırsızlık olaylarında kullanılan suç aletleri ile söz konusu elektronik eşyalar ele geçirildi.

M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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