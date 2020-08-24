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Aktüel Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında
Aktüel

Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Tutuklu sanık, iş yerinde çalışan kişi yerine yanlışlıkla patronunu öldürdüğünü iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:18:06 -
Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin Ö. ile Yiğit K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.G. ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Sezgin Ö. savunmasında, cezaevinde bulunduğu sırada kızına tecavüz edildiğine yönelik söylentiler duyduğunu ileri sürerek, "Olayın gerçek olmadığını bilseydim bu işe kalkışmazdım." dedi.

Olay günü söz konusu tekel bayisinin yakınındaki çalılık alana tüfek sakladığını belirten Sezgin Ö, bayide kızıyla ilişkisi olan çalışan yerine yanlışlıkla onun patronunu öldürdüğünü, çok pişman olduğunu iddia etti.

Yiğit K. de sanığa yardımcı olduğunu ve bölgede keşif yaptığına dair iddiaları kabul etmediğini dile getirdi.

A.G. ise olayla ilgisinin olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Sanığın kızı tecavüz iddialarını yalanlamıştı

Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki tekel bayisine 15 Haziran'da pompalı tüfekle gelen Sezgin Ö. (50), iş yeri sahibi Yılmaz Aslankılıç'a (39) tek el ateş edip yaralayarak kaçmıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Yakalanan zanlılardan Sezgin Ö. ve Yiğit K. tutuklanmış, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanığın tecavüze uğradığı öne sürülen kızı G.K, "Eşim cezaevine girdiğinde M.D. ile tanıştım, aramızda ilişki başladı. M.D. evimde cep telefonunu unutmuş. Telefonu kayınbiraderim Yiğit K. bulmuş. Cep telefonuna baktığında M.D. ile samimi pozlarla çekilmiş fotoğraflarımı görmüş. Daha sonra Yiğit K, 'Ağabeyimi aldattın.' diyerek beni dövdü. Babam Sezgin Ö'nün bu şekilde olaydan haberi oldu. Babam tarafından öldürülen Yılmaz Aslankılıç ile hiçbir ilgim bulunmuyor. Babam yanlış yönlendirilmiş olabilir." beyanında bulunmuştu.

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