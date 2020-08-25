  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da tartıştığı komşusunun ölümüne neden olan sanık tahliye edildi
Aktüel

Bursa'da tartıştığı komşusunun ölümüne neden olan sanık tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:27:17 -
Bursa'da tartıştığı komşusunun ölümüne neden olan sanık tahliye edildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı komşusunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Vahit T'nin (48) ifadesi, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Vahit T, olay günü akşam maktul İsmail Oruç'un, kendisinin evine geldiğini söyledi.

Aynı binada oturdukları maktul ile daha önce su faturasını ödemediği için tartıştıklarını belirten Vahit T, şu ifadeleri kullandı:

"Kanalizasyon arızası vardı, yapılması gerekiyordu. İsmail benden, ücretin bir kısmını vermemi istedi. İsmail daha önce su faturasını ödemediği için ben de para vermeyeceğimi söyledim. Bu evde Veli U. ile kalmaktaydım. Bir ödeme yapılacaksa Veli'ye ya da ev sahibine yapacağımı söyledim ve kapıyı kapattım. Daha kapıyı kapatmadan bana küfretmeye başladı. İçeri girdim, hala küfrediyordu. Bir süre sonra ses kesildi. Yarım saat sonra hava almak için dışarı çıktığımda İsmail'in beklediğini gördüm. İsmail, küfür ve tehditlerine devam ediyordu. Yürürken bir süre sonra önüme geçerek bana doğru ateş etti. Kaçmayı düşündüm ama çok yakın olduğu için korktum. Silah olan elinden tuttum. Arbedede hafifçe göğsüne dokundum. Silahı elinden almaya çalıştım, alamadım. Sendeleyerek düştü, kafasını yere vurdu. Ağzından burnundan kan gelmeye başladı. Çevredekilerden 112'yi aramalarını istedim. İsmail olay anında alkollü gibiydi. Maktulü iteklemedim, sadece silahı almaya çalışıyordum."

Komşusunun ölümüne sebebiyet verdiği için üzgün olduğunu dile getiren sanık, tahliyesini talep etti.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, maktulün ölümüne ilişkin ayrıntılı otopsi raporunun beklenmesine ve sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde 23 Temmuz'da Vahit T. ile komşusu İsmail Oruç (66) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Vahit T'ye ateş eden Oruç, ardından çıkan arbedede düşüp yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Oruç hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Vahit T. ise tutuklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’
Gündem

İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’

CHP’ye yakın olan Ayşenur Arslan, FOX TV’den ayrılan algı uzmanı Fatih Portakal’ın kararına yıkıldı. Arslan istifayı, ‘bir kale daha düştü’ ..
ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok
Dünya

ABD'nin F-35 satma ihtimali İsrail'i panikletti: Anlaşmamızda bu yok

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'den F-35 savaş uçaklarını satın alma çabalarına ilişkin açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Net..
ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar
Dünya

ABD'de iç savaş manzaraları... Gerilim had safhada! Silahlanıp polislerin yolunu kesiyorlar

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polislerin "Jacob Blake" adlı siyahi bir kişiyi vurmasının ardından ortalık karıştı. Tans..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı