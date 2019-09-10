0553 313 94 23

Bursa’da tarihe ışık tutacak büyük keşif

Bursa’da tarihe ışık tutacak her biri binlerce yıllık devasa taşlardan yapılmış yüzlerce mezar odasının olduğu nekropol alanı bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 11:43
Bursa’da tarihe ışık tutacak büyük keşif

Bursa’da tarihe ışık tutacak her biri binlerce yıllık devasa taşlardan yapılmış yüzlerce mezar odasının olduğu nekropol alanı bulundu.


Harmancık ilçesinde bulunan tarihi alanda hangi döneme ait olduğu bilinmeyen ve içerisinde tümülüs şeklinde devasa taşlardan yapılmış geniş bir alana yayılmış yüzlerce mezar yer alıyor. Tümüsül, bölgede araştırma yapan tarihçi tarafından bulundu. Yıllık iznini yapmak için memleketi Harmancık ilçesine gelen Düzce Üniversitesi Akçakocabey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Tarihçi Doç. Dr. Celil Bozkurt, ilçesinin farklı bölgelerinde yaptığı araştırmalarda, Türkiye açısından büyük öneme sahip, içinde yüzlerce taştan yapılmış tümülüs mezarın bulunduğu nekropol alanını keşfetti. Mezarların bulunduğu bölgede 15 gün araştırma yapan Bozkurt, bu bölgenin Türkiye’de örneğinin olmadığını söyledi. Bölgede bulunan mezarların turizm açısından büyük öneme sahip olması bekleniyor.


Harmancık ilçesinde doğup büyüdüğünü ifade eden Doç. Dr. Celil Bozkurt, "İlçemizinde yaptığım çalışmalarda nekropol alanı keşfettim. Bu nekropol çok özel bir yer. Ben burada 15 gündür araştırma yapmaktayım. Bu alanda tümülüsvârî 100’den fazla mezar olduğunu düşünüyorum. Ben 50 tane saydım. Türkiye’de örneğini çok az görebileceğiniz bir nekropol alanı. Buradaki mezarlar tümülüs şeklinde yapılmış. Genellikle daire şeklinde mezar odaları konulmuş. Her tümülüste mezar odaları farklı sayılarda. Bazı tümülüslerde 10 tane mezar odası var. Bu mezar odaları kireç ve çakmak taşından yapılmış ve 2 metre derinliğinde" dedi.


"Türkiye’de böyle bölge görmedim"


Bu bölgenin Türkiye açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bozkurt, "Burası UNESCO’nun geçici listesine girecek bir nekropol alanı. İlgili birimlerce keşfedilmesi ve ülke turizmine kazandırılması lazım. Bu alanın hangi dönemden kaldığıyla alakalı bir şey söylemek zor. Buranın tarihlendirilmesinin yapılması lazım. Bizim tezlerimiz şu yönde; mezarların yapılış şekline bakıldığında buranın Lidya devrine kadar gideceğini tahmin etmekteyiz. Mezarlarda herhangi bir sembol bulamadık. Bu da mezarların Roma dönemi mezarı olma ihtimalini akla getiriyor. Burası Hristiyanlık öncesi Roma’nın pagan dönemine de ait olabilir. Mezarlarda hristiyanlık dönemine ait hiç bir işaret yok. Ben Türkiye’de bir çok tarihi yer gördüm. Buranın bir örneğini görmedim. Lidya döneminin tümülüs mezarlarını biliyoruz, ama bunlar genellikle kumdan ve topraktan yapılma. Burada çok farklı durum var. Toprak kullanılmamış, onun yerine yığma taşlar kullanılmış. Bu bölgede başka buluntular da tarihi büyük bir şehrin varlığını ortaya koyuyor. Burada Roma ve Lidya dönemine ait paraların bulunduğunu biliyoruz. Burada bir çalışma yapılsa ciddi anlamda turist çeker. Ben bu genişlikte bir nekropolü Türkiye’de göremedim. Buranın çok eski olmasından dolayı ayrıca bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İlk duyduğumdan beri Galatasaray'ın teklifine pozitiftim"
    1. "İlk duyduğumdan beri Galatasaray'ın..
    2. Başarılı İHL’liye ödül
    3. Lojistik sektörüne çevre eğitimi için..
    4. Ticaret savaşında ABD'yi kızdıracak..
    5. İlk ders: ‘Orman sevgisi’
    6. Kocaeli’de okul önü ve çevresinde..
    7. Yarım asırdır bitmeyen fotoğraf aşkı
    8. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için..
    10. Başkan Demirtaş: "Hacının duasını..
    11. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 13..
    12. Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası..
    13. Kocasinanlı kadınlardan ekonomiye can..
    14. Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı..
    15. Tuğgeneral Bulut’a veda yemeği
    16. Garanti BBVA Türk ihracatçısına..
    17. U-14 Ligi’nde 4. hafta sona erdi
    18. Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar..
    19. Kasa kasa geliyor, kilo kilo satılıyor
    20. Gebze’de 50 ton atık geri dönüşüme..
    21. Züccaciyeciler ihracata odaklandı
    22. "Yeni bir dijital bağımlı nesil..
    23. Erciyes Teknopark yazılım firmaları..
    24. Çankaya’nın kreşlerinde yeni dönem..
    25. Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet..
    26. Tepkiye neden olan tabela indirildi
    27. Bursa’da tarihe ışık tutacak büyük..
    28. Türkiye’nin Çiçek Bahçesi Isparta’da..
    29. Ağustos’ta en fazla reel getiri külçe..
    30. Talas’tan Ardıç’a hizmet çıkarması
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!