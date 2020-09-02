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Aktüel Bursa'da taksi müşterileri arasında çıkan kavgada bir kişi darbedilerek öldürüldü
Aktüel

Bursa'da taksi müşterileri arasında çıkan kavgada bir kişi darbedilerek öldürüldü

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:15:10 -
Bursa'da taksi müşterileri arasında çıkan kavgada bir kişi darbedilerek öldürüldü

BURSA (AA) - Bursa'da aynı takside yolculuk yaptığı genç tarafından darbedilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde seyreden dolmuş takside kız arkadaşıyla bulunan şüpheli C.A. (16) ile aynı araçta yolculuk yapan Mehmet Y. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Araçtan inen ikili arasında devam eden tartışma sırasında C.A, kurusıkı tabancanın kabzasıyla Mehmet Y'nin başına vurmaya başladı. C.A'nın tekme ve yumruk da attığı Mehmet Y, bir süre sonra yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Mehmet Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, C.A'nın Mehmet Y'yi tabancanın kabzasıyla darbettiği, yere düşmesinin ardından tekmelediği görülüyor. Daha sonra kız arkadaşının, C.A'yı olay yerinden uzaklaştırması da görüntülerde yer alıyor.

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