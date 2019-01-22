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Bursa'da su fiyatlarında üçüncü kez yüzde 10 indirim!

Bursa’da su fiyatlarına üçüncü kez yüzde 10’lik indirim yapılmasını ve fiyatların belirlenmesinde kullanılan ilk kademe bareminin 10 metreküpten 12 metreküpe çıkartılmasını öngören karar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hemşerilerimizin yapılan indirimleri şubat ayı itibariyle hissedeceğini umuyorum” dedi.

22 Ocak 2019 Salı 21:19
Bursa'da su fiyatlarında üçüncü kez yüzde 10 indirim!

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı üçüncü oturumu, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. Rutin gündem maddelerinin görüşüldüğü oturumda, su fiyatları konusunda Bursalılara çifte müjde geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın talimatı üzerine fiyatlarda indirime giden BUSKİ Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin hazırlığını tamamlayarak, ilgili karar maddesini meclis üyelerinin onayına sundu.

Yapılan değerlendirmede karar, oy birliğiyle alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su fiyatlarında indirimi öngören kararın oylanması sonrasında söz alarak, su fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan ilk kademe bareminin 10 metreküpten 12 metreküpe çıkartılmasını da istedi. Başkan Aktaş’ın bu isteği de meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

2018 yılı Ocak ayı ile 2018 yılı Ekim ayında su fiyatlarında iki kez ayrı ayrı yüzde 10’luk indirime gittiklerini belirten Başkan Aktaş, “Bu Türkiye çapında başlayan bir hamle idi.

Hükümetimizin, Maliye Bakanlığımızın fiyat artışına gidilmemesi, hatta düşürülmesi konusunda teşvikleri vardı. Daha önce aldığımız karar gereği, fiyatlar TEFE TÜFE oranına endekslendiği için su fiyatlarındaki indirimleri vatandaşlarımız çok hissetmemişti. Aralık ayında TEFE-TÜFE oranı yüzde eksi 1.42 çıktı. Ocak ayında da oran, yüzde eksi 0.44 olarak açıklandı. Aslında suda iki kez düşüş olmuştu fakat TEFE TÜFE oranları bu indirimleri normalleştirdi” diye konuştu.

Suya üçüncü kez yapılan yüzde 10’luk indirim ile Bursalıları bir kez daha olumlu etkilemenin huzurunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Burada ikinci bir rahatlama da şu şekilde olacak.

Daha önce biliyorsunuz, fiyat değişimi 10 metreküpe kadardı. Genel anlamda su kullanımının yüzde 70’i 10 metreküpe kadar. Bunu da 12 metreküpe çıkardık ki aile bütçelerine önemli artı değer sağlayacak bir başka konu.

12 metreküpten sonra fiyatlamada yüzde 50’lik artış söz konusu. Dolayısıyla bugün iki indirim birden olmuş oldu. Yüzde 10’luk su indirimi ve 10 metreküp olan ilk kademe bareminin 12 metreküpe çıkartılması. 1 Şubat tarihinden itibaren halkımızın yapılan indirimleri ziyadesiyle hissedeceğini umuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, su fiyatlarına yapılan indirimlerden doğacak açığı uygulayacakları tasarruf tedbirleri ve satın almalarla absorbe edeceklerini ifade etti. Başkan Aktaş, söz konusu kararların ilçe belediyelerinin de beklentisi olduğunu vurguladı.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 21:19
  1. Bursa
  2. TEFE-TÜFE oranı
  3. Alinur Aktaş
  4. BUSKİ Genel Müdürlüğü
  5. BUSKİ
  6. su fiyatları

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