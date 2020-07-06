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Aktüel

Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uymayan iş yerleri takip altında

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:33:45 -
Bursa'da sosyal mesafe kurallarına uymayan iş yerleri takip altında

BURSA (AA) - Bursa Valiliği, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen iş yerlerine idari işlem yapıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal paylaşım siteleri ve bazı haber sitelerinde yer alan "Bursa'da iş yeri açılışı. Herkes koronavirüsü unuttu" başlıklı haber üzerine araştırma yapıldığı belirtildi.

Habere konu olan olayın geçen cumartesi meydana geldiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"D.Ç. isimli iş yerinin açılışında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için iş yeri sahibi İ.A. ve müzik grubunda bulunan 4 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari işlem yapılmıştır. Yine 'Bursa'da sahildeki köpük partisinde korona unutuldu" başlıklı haber sonrası yapılan incelemede Gemlik ilçesi sahilindeki iş yeri sahibi S.Ş. ve makineyi kullanan kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari işlem yapılmıştır. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır."

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