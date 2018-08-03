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Bursa'da şoförler ile vatandaşlar birbirine girdi, durak savaş alanına döndü

Bursa'da minibüs şoförleri ile bir grup vatandaş trafikte yol verme yüzünden birbirine girdi. Ortalık savaş alanına dönerken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:30
Bursa'da şoförler ile vatandaşlar birbirine girdi, durak savaş alanına döndü

Olay merkez Yıldırım ilçesi Teleferik semtinde minibüs durağında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüs durağına üç kişi giriyor.

Şahıslar kısa süre sonra çıkıyor. Bu sırada iki kişi daha içeriden çıkan üç kişinin yanına gelip konuşmaya başlıyor.

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SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Minibüs durağından çıkan beyaz tişörtlü adama aniden saldırmaya başlayan dört kişiye duraktan çıkan diğer şoförler de karşılık veriyor. Ortalık bir anda savaş alanına dönüyor. Çevreden kavgayı gören vatandaşların da olaya müdahalesi ile kavga iyice büyüyor.

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O esnada durağın önünde duran tabureyi alan adam karşı grubun üstüne fırlatıyor. Kavga uzun süre devam ettikten sonra son buluyor.

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Polis ekipleri kavgaya karışan beş kişiyi göz altına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler, birbirinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:30
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