Bursa'da "Şimdi 90'lar"konseri

BURSA (AA) - 1990'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla öne çıkan sanatçılardan oluşan Çılgınlar Kulübü, "Şimdi 90'lar" konseriyle Bursa'da sahne aldı.

Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde farklı yaş gruplarındaki müzikseverler uzun kuyruk oluşturdu.

Gecede, aralarında Erdal Çelik, Jale, Reyhan Karaca, Pınar Aylin, Sibel Alaş, Uhde Seçil ve Ümit Sayın'ın olduğu sanatçılar, 1990'lı yıllara damga vurmuş eserlerini seslendirdi. Sanatçılar, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde hareketli şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla Bursalı müzikseverlerden tam not aldı.

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