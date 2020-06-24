  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 06:20:53 -
Bursa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi ağır yaralandı.

Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler Mahallesi yolunda Hakkı B. ile Aslan Çetinkaya ve kardeşi Mehmet Çetinkaya arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hakkı B. yanındaki tabancayla Aslan ve Mehmet Çetinkaya kardeşlere ateş etti.

Aslan ve Mehmet Çetinkaya, başından ve göğsünden ağır yaralanırken Hakkı B. de aracıyla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin ise şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı