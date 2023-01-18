Bursa’da şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu
Bursa’da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro seferlerinde ise binlerce yolcu için aksamaya bağlı aktarma yapıldı.
Bursa’da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro
seferlerinde ise binlerce yolcu için aksamaya bağlı aktarma yapıldı.
Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgarın saat 02.00 sırlarında Hacivat Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına
giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Düşen çatı, metroda bulunan enerji hatlarına zarar verdi. Arabayağatı-Kestel istikameti iptal edilen seferler için
binlerce vatandaşın mağdur olmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüslerle taşındı.
Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) yaptığı açıklamada, “Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi'nde
Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel - Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır. Tüm
yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.”
Belediye ekiplerinin bakım çalışmaları ise devam ediyor.