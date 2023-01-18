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Yerel Bursa’da şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu
Yerel

Bursa’da şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu

Bursa’da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro seferlerinde ise binlerce yolcu için aksamaya bağlı aktarma yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 09:22:00 -
Bursa’da şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısı uçurdu, metro seferleri iptal oldu

 Bursa’da etkisini gösteren şiddetli lodos 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına düşen çatı enerji hatlarına zarar verdi. Metro

seferlerinde ise binlerce yolcu için aksamaya bağlı aktarma yapıldı.

Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgarın saat 02.00 sırlarında Hacivat Mahallesinde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına

giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Düşen çatı, metroda bulunan enerji hatlarına zarar verdi. Arabayağatı-Kestel istikameti iptal edilen seferler için

binlerce vatandaşın mağdur olmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüslerle taşındı.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) yaptığı açıklamada, “Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi'nde

Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel - Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır. Tüm

yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Belediye ekiplerinin bakım çalışmaları ise devam ediyor.

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