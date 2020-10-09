  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da şiddetli fırtına işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü
Aktüel

Bursa'da şiddetli fırtına işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü

Konteynerin devrildiği esnada içerisinde kimse olmadığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:45:16 -
Bursa'da şiddetli fırtına işçilerin kullandığı konteyneri yerinden söktü

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli fırtına, sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın yanı sıra dolu yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Gemlik-Orhangazi kara yolunda trafik sıkışıklıkları yaşanırken, Umurbey Mahallesine giden kara yolunda yaşanan su birikintileri de trafik akışını zora soktu.

- Fırtına işçilerin kaldığı konteynerı devirdi

İlçede kötü hava şartlarına zaman zaman fırtına da eşlik etti.

Cihatlı Mahallesinde, yapı süren konutların inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteyner fırtınanın kuvvetiyle yerinden söküldü 12 metre aşağıdaki yola düştü.

Konteynerin devrildiği esnada içerisinde kimse olmadığı öğrenildi.

Bu arada denizde etkili olan fırtına ve dolu yağışı da balıkçıların kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler
Gündem

Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu ..
Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
Dünya

Ahmedinejad'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin konuştu.
Görüntüleri yayınladılar! Savaş uçakları konuşlandırıldı
Dünya

Görüntüleri yayınladılar! Savaş uçakları konuşlandırıldı

ABD’nin F / A-18F savaş uçağıyla ilgili fotoğraf yayınlandı. F / A-18F savaş uçağının gizli kızılötesi sensörlerle Orta Doğu’da saldırı yapt..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay