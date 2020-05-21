Bursa’da sıcaklıklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor

Türkiye’yi etkisi altına alan Afrika sıcaklıkları yerini Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Sağanak yağışla birlikte şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, sel baskınları ve heyelan risklerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurdu bir haftadır etkisi altına alan Afrika sıcaklıkları sabah saatlerinden itibaren yerini 10-15 derece azaltarak serin ve yağışlı bir havaya bırakacağı belirtildi. Açıklamanın devamında ise, ’’Sıcak hava dalgası nedeniyle yurdumuzun özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 10 ile 13 derece üzerinde seyretmiş ve uzun yıllar Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorları kırılmıştır. Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıkları ise Bursa 38.0, Eskişehir 35.3, Konya 35.0, Muğla 39.4, Manisa 40.6, Aydın 42.6, Denizli 39.1, Uşak 34.5, Afyonkarahisar 33.9, Isparta ve Burdur 35.4 ve Antalya’da 43.0 derece olarak kaydedilmiştir. Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz Bölgesi’nde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" denildi.

Sel,su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olun uyarısı

Ayrıca yapılan duyuruda, serin havayla birlikte rüzgar ve fırtınanın etkiliği olacağı öğrenilirken, olası çatı uçması, sel baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu.