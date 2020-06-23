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Aktüel

Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi

Bursa'da meydana gelen selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'e gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 07:50:00 -
Bursa'da selde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Bingöl'e gönderildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'e gönderildi.

Bursa Şehir Hastanesi morgundan alınan cenazelerin Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapıldı.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesinin Acemler'deki gasilhanesinde yıkanıp kefenlenen cenazeler, belediyenin tahsis ettiği araçla Bingöl'e gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cenazelerin bulunduğu yere gelerek ilçe sakinlerine başsağlığı diledi.

Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Selde kaybolan Derya Bilen'i arama çalışmaları ise sabah saatlerinden itibaren devam edecek.

 

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