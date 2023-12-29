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Aktüel Bursa’da şehitlerin anısına lokma dağıtıldı
Aktüel

Bursa’da şehitlerin anısına lokma dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 22:22:00 -

Bursa’da Cuma namazı öncesinde eller şehitlerimiz için semaya kalkarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da namaz sonrası 5 bin kişiye lokma dağıtıldı.

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan 12 askerimiz, Bursa Ulu Cami’de Cuma namazı öncesinde okunan dualarla anıldı. Namaz sonrasında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 farklı noktada yaklaşık 5 bin kişiye lokma dağıtıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan dağıtıma büyük ilgi gösteren vatandaşlar, şehitlerimiz için dua ederken terörü lanetledi.



Haftalardır Gazze’de bir insanlık dramı yaşandığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, masum insanların, yavruların, kimsesizlerin katledildiğini ve 3 aylık süreç zarfında 21 bin civarında insanın İsrail tarafından öldürüldüğünü belirtti. Gazze’deki akan kanın durmasının en büyük temennileri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bizler zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemiz her zaman tehdit altında. Bu tehdidi bertaraf etmeye çalışan, bizim huzur ve mutluluk içerisinde yaşamamızı temin eden güvenlik güçlerimiz var. Allah hepsini korusun. Kısa bir süre önce Suriye’de Pençe-Kilit operasyonunda 12 evladımızı şehit verdik. Onların şehirlerine ateş düştü gibi gözükse de bütün ülkemizin içine bir kor, bir ateş düştü. Bizler de kahramanlarımızı Kuran-ı Kerim ve mevlitlerle yad ettik. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Mekanları cennet olsun. Cuma namazı çıkışında da halkımıza lokma ikramında bulunduk. Maalesef dönem dönem şehit haberleriyle sarsılıyoruz. İnşallah bir daha şehit haberleri almayız. Güvenlik güçlerimize, ülkemizin bekası için çalışan devlet adamlarımıza Cenab-ı Hak’tan kolaylıklar diliyorum. Ülke olarak hepimizin başı sağ olsun, Rabbim bir daha böyle acılar ile bizleri imtihan etmesin” dedi.


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