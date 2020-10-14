  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 10:18:51 -
Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen sahte içki operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.Ş'nin Ankara'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine sahte içki getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliyi bir depoda yakaladı. Depoda, 113 şişe sahte içki ile 90 sahte bandrol ele geçirildi.

Öte yandan Nilüfer ilçesindeki A.C'ye ait bayide sahte içki satıldığını tespit eden ekipler, bu adrese baskın düzenledi.

Burada yapılan aramalarda 2 litre sahte içki, 43 litre yapıma hazır etil alkol ve 286 anason aroması bulundu.

Gözaltına alınan K.Ş. ve A.C. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Siyaset

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısıyla ilgili son no..
Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin
Teknoloji

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi... Türkiye'nin "Arma"sını kullanacaklar

Kazakistan ordusunun, Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8'i kullanmaya hazırlandığı bildirildi.
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay