  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa’da sağanak ve sel uyarısı

Bursa Valiliği’nden ’Meteorolojik duyuru başlığıyla sel uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:05:47 -
Bursa’da sağanak ve sel uyarısı

Bursa Valiliği’nden ’Meteorolojik duyuru başlığıyla sel uyarısı yapıldı.


Yapılan açıklamada ise, "İlimizde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."


Ayrıca Bursa Valiliği meteorolojik hadisenin geçerlilik periyodunun bugün saat 16.15 ile 21.00 saatleri arasında olacağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı