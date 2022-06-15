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Yerel Bursa'da patlayıcı ile kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Yerel

Bursa'da patlayıcı ile kazı yapanlar suçüstü yakalandı

El yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, mahkemedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 09:12:00 -
Bursa'da patlayıcı ile kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde 3 şüphelinin el yapımı patlayıcı ile çukur açarak kazı yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde çukur açıp kazı yapan H.K., H.T., ve İ.G. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kullandıkları malzemeler ele geçirildi

Olay yerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin yanlarında getirdikleri; 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet merdiven, 1 adet çapa, 1 adet manivela çubuğu, 1 adet keser, 3 adet demir çubuk, 1 adet testere ve 7 metre kablo ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

İHA'nın haberine göre; jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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