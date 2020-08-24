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Aktüel Bursa'da otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:59:10 -
Bursa'da otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde düz kontak yöntemiyle otomobil çaldıkları iddiasıyla yakalanan şüpheli ile kız arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Akpınar Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınmasının ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, inceleme sonrası otomobili çalan şüphelilerin M.Y. (30) ve kız arkadaşı H.K (27) olduğunu tespit etti.

Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, otomobili Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu.

Şüpheli H.K. ve M.Y. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamera kayıtlarında M.Y'nin direksiyon başına geçip düz kontak yaptığı, kız arkadaşı H.K'nin de aracı ittirmeye çalıştığı görülüyor.

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