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Bursa'da orman yangını! Ekipler olay yerinde

Bursa'nın İznik ilçesinde, 5 dönüm makilik alanda orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:03
Bursa'da orman yangını! Ekipler olay yerinde

Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi'nde saat 15:00’de orman yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın 5 dönüm makilik alana yayıldı. Rüzgarın tesiriyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arozöz ve 1 helikopterle müdahale ediliyor. Çıkan orman yangını ekiplerin çalışmaları sayesinde kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:03
  1. Bursa’nın İznik ilçesi
  2. Tacir Mahallesi
  3. Orman Bölge Müdürlüğü
  4. arozöz
  5. helikopter
  6. orman yangını

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