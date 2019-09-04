Bursa'da orman yangını! Ekipler olay yerinde Bursa'nın İznik ilçesinde, 5 dönüm makilik alanda orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi'nde saat 15:00’de orman yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın 5 dönüm makilik alana yayıldı. Rüzgarın tesiriyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arozöz ve 1 helikopterle müdahale ediliyor. Çıkan orman yangını ekiplerin çalışmaları sayesinde kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.