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Aktüel

Bursa'da operasyon! 62 tutuklama

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:23:00 -
Bursa'da operasyon! 62 tutuklama

Bursa'da 850 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 850 personelin katıldığı operasyonda 50 adrese şafak baskını gerçekleştirildi.

Direnişin yaşanabileceği evlere, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. 70 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 62’si tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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