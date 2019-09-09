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Bursa’da önce gasp edip sonra bıçak sapladılar

Hırsızlar, üzerinde para ve bilezik bulunan bir genci gasp ederek dizine bıçak sapladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
Bursa’da önce gasp edip sonra bıçak sapladılar

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde 2 bin lira ve dört bilezik bulunan 23 yaşındaki A.Y. evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından gasp edildi.

Hırsızlar gencin arkalarından koşmaması için dizine bıçak saplayıp kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı A.Y. dizindeki saplı bıçakla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalama çalışması başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
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