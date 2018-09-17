THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bursa'da okulun dibinde korkunç pazarlık!

Bursa narkotik polisi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde okul yakınlarında zehir ticareti yapmaya hazırlanan şahıslara yönelik baskın yapıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:53
Bursa'da okulun dibinde korkunç pazarlık!

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılı öncesinde özellikle okullardaki öğrencileri hedef alarak uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik baskın düzenledi. Öğrencilere satmak üzere uyuşturucu madde hazırladıkları tespit edilen 10 kişi yine okul yakınlarında yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda özellikle öğrencilere satıldığı bilinen 476 adet ecstasy tablet, 68 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde kullanmaya ve paketlemeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 kişinin geçtiğimiz günlerde bir başka narkotik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi ile birlikte çalıştıkları öğrenildi. 2 ayrı operasyonda yapılan gözaltı sayısı toplamda 18 oldu.

Son operasyonda gözaltına alınan 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye sevk edilmesi sırasında görüntü çeken gazeteciler bir kişinin sözlü saldırısına maruz kaldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 15:53
  1. Bursa
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye, Bosna ile Rize'de karşı karşıya gelecek
    1. Türkiye, Bosna ile Rize'de karşı..
    2. Tüm dünyaya böyle meydan okudu:..
    3. İstanbul Pendik'te nişanlısını rehin..
    4. Galatasaray 15. kez Devler Ligi..
    5. "Tembel, geri zekalı akılsız n’olacak"
    6. Kırşehir'de tuz ocağındaki patlamayla..
    7. Bakan Pakdemirli'den milli marka..
    8. Kadıköy'deki vale cinayetinde 2 kişiye..
    9. Endişeleri çocuktan gizlemek mümkün..
    10. Antalya'da kamyonete çarptı! Savrulup..
    11. Merdivene yüksünmeyin
    12. Bursa'da müşterinin pantolonunda..
    13. Kırıkkale'de feci kaza! Çatıdan yere..
    14. Çocuklarda depresyon
    15. Adalet Sağlık İçişleri Bakanlığı..
    16. Bakan Selçuk tarih verdi! Canlı..
    17. Köy sakinleri kurtardı! Yürüyüşe çıkan..
    18. İşsizlik maaşı alma şartı?
    19. Resmi Gazete dijitale döndü
    20. ‘Geniz eti’ ihmale gelmez
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Başkan Tuna açıkladı: Bu gece bitecek!
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Fatih Altaylı, Üçüncü Havalimanı'ndaki provokatif eylemin perde arkasını yazdı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    TİGEM’e içkici müdire atandı
    TİGEM’e içkici müdire atandı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı