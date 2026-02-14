  • İSTANBUL
Gündem Bursa’da okul çıkışı dehşet: Öğretmen sırtından vuruldu
Gündem

Bursa'da okul çıkışı dehşet: Öğretmen sırtından vuruldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa’da okul çıkışı dehşet: Öğretmen sırtından vuruldu

Bursa’da 29 yaşındaki öğretmen Gizem N., okul çıkışı arabasına binerken eski erkek arkadaşı G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu; belinden yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi’nde meydana geldi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI SIRTINDAN VURDU

Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski erkek arkadaşı G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ÖĞRETMEN TEDAVİYE ALINDI

Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

