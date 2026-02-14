Bursa’da okul çıkışı dehşet: Öğretmen sırtından vuruldu
Bursa’da 29 yaşındaki öğretmen Gizem N., okul çıkışı arabasına binerken eski erkek arkadaşı G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu; belinden yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Side Caddesi’nde meydana geldi.
ESKİ ERKEK ARKADAŞI SIRTINDAN VURDU
Özel bir okulda modern dans öğretmenliği yapan Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada kendisini takip eden eski erkek arkadaşı G.G. tarafından sırtından tabancayla vuruldu.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Gizem N., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI ÖĞRETMEN TEDAVİYE ALINDI
Yaralı öğretmen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.