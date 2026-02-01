  • İSTANBUL
Yerel Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Durdurulan araçtan el bombası çıktı!
Yerel

Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Durdurulan araçtan el bombası çıktı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir otomobil, filmleri aratmayan bir takibin ardından durduruldu. Araçta yapılan aramada el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araçtaki 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Bursa Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri bir otomobili denetim noktasında durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan sürücü, gaza basarak kaçmaya başlayınca bölgede geniş çaplı bir kovalamaca yaşandı.

UYARI ATEŞİYLE DURDURULDU

Ekiplerin peşini bırakmadığı araç, 11 Eylül Bulvarı üzerinde önü kesilerek durdurulabildi. Polis ekiplerinin kaçışı engellemek için uyarı ateşi açtığı operasyon sonucunda, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

CEPHANELİK GİBİ ARAÇ

Otomobilde yapılan detaylı aramalarda koltuk altına gizlenmiş 1 adet savunma tipi el bombası ile 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombası muhafaza altına alınırken, araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

