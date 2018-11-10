Bursa'da mumyalanmış cesetlerin kime ait olduğu ortaya çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin tarlasında bulunan mozaikle kaplı lahdin içerisinden 2300 yıllık mumyalanmış kadın ve erkek cesedi çıktı. Arkeologlar mumyalanmış cesetlerin Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General Lysimakhos ile M.Ö. 301’de İznik’i teslim aldığında şehrin adını verdiği karısı Nikaia olma ihtimali üzerinde duruyor.

3 yıl önce bulunmuştu

İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerindeki Kayaarkası mevkisinde bulunan zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma dönemi olarak adlandırılan 3'üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, '1'inci derece arkeolojik sit alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.

Bu yıl bir tane daha bulundu

Bu yıl 15 Ekim Pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan 'nekropol' olduğu düşünülen alanda devam eden arkeolojik kazılarda, 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü'nden 10 kişilik ekip, lahdin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yaptı. 9 Eylül Üniversitesi başkanlığındaki kazı ekibi, lahdin üzerindeki mozaik tabakayı keserek çıkarma işlemini tamamladı. Lahdin, 6 metre uzunluğundaki devasa kapağı da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen 4 kişilik heyetin gözetiminde, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında, vinç yardımıyla açıldı.

İki ceset mumyalanmış

Lahitte, asker giysili mumyalanmış iki ceset ve bunlara ait kişisel eşyalar bulundu. Asker giysili iki kişinin dönemin Roma generalleri olduğu belirtildi. Açılan lahitte bulunanlarla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, medya mensuplarının yakın plan görüntü almaların izin verilmedi. Lahdin üzeri brandayla kapatılırken, bakanlık yetkilileri tarafından yapılacak incelemenin ardından bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.