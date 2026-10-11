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Yerel Bursa’da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Bursa’da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Bursa’da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra kontrolden çıkan motosiklet, elektrik trafosuna çarparak durdu. Sürücü Kağan Gergil’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. Kağan Gergil’in kullandığı 16 ATG 643 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağan Gergil idaresindeki 16 ATG 643 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarında bulunan kaldırıma çarpan motosikleti toparlamaya çalışan Gergil, direksiyon hakimiyetini toparlayamadı. Kaldırım üzerinde bulunan elektrik trafosuna çarparak durabilen motosikletin altında kalan Kağan Gergil, yerde hareketsiz kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Gergil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kağan Gergil’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası morga kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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