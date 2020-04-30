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Yerel

Bursa'da mide bulandıran görüntü! Sadece 392 TL ceza verildi

Bursa’da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı belirtilen kadına koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulandı. Ahlaksız kadın serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:17:00 -
Bursa'da mide bulandıran görüntü! Sadece 392 TL ceza verildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 lira ceza uygulandı.

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