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Aktüel

Bursa'da mehdi olduğunu iddia etti, arkadaşını vurdu: Gece gündüz beni aramaya başladı! Sözleri, Türkiye'yi salladı, gündeme oturdu!

Yeniakit Publisher
2023-12-13 22:55:00 - 2023-12-13 22:57:46
Bursa'da mehdi olduğunu iddia etti, arkadaşını vurdu: Gece gündüz beni aramaya başladı! Sözleri, Türkiye'yi salladı, gündeme oturdu!

Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı! Kendisinin mehdi olduğunu iddia eden şahıs arkadaşını silahla yaraladığı ortaya çıktı. Yaralanan kişi sürekli aradığını ve şikayeti geri almasının asıl hedefinin amacını öğrenmek olduğunu söyledi.

Olay, 7 Temmuz günü merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi, Cambaz Sokak üzerinde meydana geldi. Selim M. (51), arkadaşı Muhammed T. ile bir araç içerisinde uyuşturucu kullanmaya başladı. Kendisini kaçıracağını düşündüğünü iddia eden Selim M., Muhammed T.'ye ateş etmeye başladı. İfadesine göre 5-6 el ateş eden Selim M., arkadaşı Muhammed T.'nin yere düştüğünü görünce, araçla olay yerinden uzaklaştı. Selim M. aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Selim M., emniyette verdiği ilk ifadesinde, "Muhammed T. ile tanıştığımda maddi durumum iyiydi. Muhammed maddi durumumun iyi olduğunu öğrenince beni sürekli arayıp sormaya başladı. Bir süre sonra biz zaman zaman görüşen iki arkadaş gibi olduk. Muhammed'in vasıtasıyla Mustafa Y. isimli şahıs ile tanıştım. Bir gün Muhammed ve Mustafa ile buluştum onları aracım ile Yeşilyayla'dan aldım. Onların tarifi ile İncirli Caddesi tarafında Mehmet isimli şahsın yanına gittik. Araç içerisinde kendi aralarında 'burada polis var, burada alamayız, aracı biraz daha sür' dediler. Ben de araç ile ilerledim. Fakat bu seferde Mehmet, 'bu seferde çok uzak oldu taşıyamayız bu gün alamayacağız, başka bir gün bakalım' şeklinde bir şey söyledi. Daha sonra da Mehmet araçtan indi. Bizde yolumuza devam ettik. Aynı günün akşamı ben bu konuşmalardan beni kaçıracaklarından şüphelendim. Bu konu ile ilgili polis merkezi amirliğine giderek şahıslar hakkında şikayette bulundum. O tarihten sonra da şahıs ile görüşmemeye başladım" dedi.

"Kendi aralarında konuşurken beni kaçırıp bağlayacaklarını duydum"

Kendisinin mehdi olduğunu iddia eden Selim M. ifadesine şöyle devam etti: "Şahıslar kendileri ile görüşmemeye başlamam üzerine Muhammed beni sürekli olarak telefonla aradı. Bana haklarında bulunduğum şikayeti geri çekmemi söyledi. Ben şikayeti geri çekmeyince bu seferde şikayetlerinden vazgeç yoksa seni ve aileni öldürürüz diyordu. Aradan kısa süre geçtikten sonra Muhammed ile tekrar görüşüp kendilerini yanlış anladığımı, şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. Bunu yapmamdaki sebep ise şahısların asıl amacını öğrenmekti. Daha sonra bir gün Mustafa ve Muhammed uyuşturucu içtiler. Kendi aralarında konuşurken beni kaçırıp bağlayacaklarını, üzerimde bulunan malları alacaklarını konuşurken duydum. Devam eden günlerde sürekli olarak Muhammed ile buluşuyordum. Muhammed sürekli uyuşturucu alıp bana getiriyordu. Uyuşturucuyu kimden aldığını bilmiyorum. Bu uyuşturucunun parasını kendisine veriyordum. Kestel'de bir tanıdığımın yanına gidecektim, gitmek için bir arkadaşımdan aracını istedim. Bu esnada Muhammed ile telefonda konuştum. Bana İnegöl'e gitmediğini, merkezde olduğunu söyledi. Ben de Muhammed'e altımda araç olduğunu kendisini alabileceğimi söyledim. O da 'gel al dolaşalım' dedi. Bende Kestel'e gitmeden Muhammed'in yanına gittim. Burada Muhammed yanıma gelip araca bindi.

Burada araç ile ayrılıp uyuşturucu almak için Beyazıt'a gittik. Beyazıt Mahallesi'nde Muhammed'in tarifi ile bir sokağa gittik. Bu sokağa gitmeden önce yoldayken Muhammed, payp diye tabir edilen tüple uyuşturucu hazırladı. Birlikte araç içerisinde içtik. Daha sonra bu sokağa gittiğimizde ben aracı bir yere park ettim. Muhammed benden uyuşturucu almak için para istedi, bende kendisine 200 lira para verdim. Muhammed uyuşturucu almak için araçtan indi. Sıcak olduğu için ben de araçtan indim. Dışarıda Muhammed'in gelmesini beklerken Muhammed ve arkadaşlarının beni kaçırmaya çalıştıkları aklıma geldi ve sinirlendim. Muhammed tahmini 5 dakika sonra benim yanıma doğru geldi. Kendisini görünce yaşamış olduğum o anki sinir ile daha önce bir parkta çalıların arasında bulduğum ve sürekli olarak üzerimde taşıdığım silahı Muhammed'e doğrulttum. Muhammed silahı görünce kaçmaya başladı. Bende peşinden Muhammed'e doğru tahmini 5-6 el silah ile ateş ettim. Silah ile ateş ettikten sonra Muhammed'in yere düştüğünü gördüm. Fakat yanına gitmedim. Daha sonra olay yerinden araç ile ayrıldım. Aynı günün akşamı polis ekipleri beni yakaladılar. Olayda kullandığım silahı polis ekiplerine verdim. Muhammed'i öldürmek isteseydim yere düştüğü an yanına giderek kafasına sıkabilirdim" dedi.

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