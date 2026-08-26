Bursa'da kurtarma operasyonu
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Bursa'da dağlık alanda mahsur kalan 2 kişi hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dere yatağından dağlık alana doğru yürürken birinin ayağının kırılması sonucu bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak hastaneye götürüldü.
Kaplıkaya Mahallesi'nde dere yatağından dağlık alana yürüyen 2 vatandaştan 75 yaşındaki Yaşar K'nin ayağının kırılması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgeyi tanıyan dağcıların da yardımıyla yürüttükleri çalışma sonucu mahsur kalan Yaşar K. ile Şükrü D'ye ulaştı.
Bölgede ilk müdahalesi yapılan yaralı Yaşar K. ile Şükrü D. dağlık alandan çıkarıldı.
UMKE ambulansıyla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.