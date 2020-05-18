  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: Kırım Tatar Türkleri ve Kafkas halklarına desteğimiz sürecek

18 Mayıs marketler saat kaça kadar açık? Bugün marketler kaça kadar açık?

Tarım işçilerinin aşırı sıcak havada zorlu mesaisi

Almanya dünya çapındaki seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracak

Kenedeki 'erken uyanış' KKKA vakalarını artırdı
için kalan
Aktüel

Bursa'da kumar oynanan 7 iş yerindeki 101 kişiye ceza kesildi

Polisin, kendilerini görünce perdenin arkasına saklanan kişiyi bulması kamera görüntülerine yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:31:06 -
Bursa'da kumar oynanan 7 iş yerindeki 101 kişiye ceza kesildi

BURSA (AA) - Bursa'da son bir haftada yapılan denetimlerde, kumar oynadıkları, sosyal mesafe ve hijyen kuralların ihlal ettikleri gerekçesiyle 101 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde kumar oynandığı tespit edilen 7 iş yerini denetledi.

Bu iş yerlerinde bulunan 101 kişiden, kumar oynadığı belirlenen 32'sine 36 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca söz konusu 101 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 318 bin 150 lira ceza kesildi.

İşletme sahipleri hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle aranan şüpheli ise gözaltına alındı.

Öte yandan, denetimler sırasında bir kişinin perdenin arkasında saklanırken bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı