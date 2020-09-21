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Aktüel Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine para cezası
Aktüel

Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:15:21 -
Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine para cezası

BURSA (AA) - Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan düğün sahiplerine para cezası kesildi.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokağı'nda gördükleri düğünü sonlandırdı.

Vatandaşları tedbirler ve son alınan kararlar konusunda uyaran ekipler, düğünü organize eden 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira ceza kesti.

Maske takmayan 4 kişiye ise toplam 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

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