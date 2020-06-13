Bursa'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başladı

BURSA (AA) - Bursa'da sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Kovid-19 testi yapmaya başladı.



Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı filyasyon ekipleri, 17 ilçede 62 ekiple gerçekleştirilen tarama çalışmalarında rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapacak.

Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacak.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, kentte 3 bin 600 hanede test çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bir doktor ve hemşireden oluşan sağlık ekipleriyle TÜİK tarafından rastgele belirlenen hanelere gidilerek test yapılacağını belirten Kuzhan, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmayla ilgili hane halkı bilgilendirilmekte ve rızaları alınmaktadır. Belirlenen kişiden yönergeye uygun olarak PCR testi aktif hastalığı hem de ELİSA testi için antikor testi uyguluyoruz. Alınan kan ve sürüntü örnekleri, Halk Sağlığı Laboratuvarımıza ve Şehir Hastanesi Laboratuvarımıza gönderiliyor. Vatandaşlarımız, yapılan test sonuçlarını bir gün sonra e-Nabız üzerinden öğrenebilecekler."



TÜİK tarafından rastgele örneklem yöntemiyle belirlenen hanelere ulaşan filyasyon ekipleri, aileden olumlu yanıt alınması ile işleme başlıyor. Testi kabul eden vatandaşların T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri alındıktan sonra onam alınması ile hazırlanan anket sorularını yöneltiyor. Alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedilerek veriler toplanıyor.

Açıklamanın devamında, koronavirüs ile sürdürülen başarıların sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla yürütülen çalışmada vatandaşların, sağlık çalışanlarının kimliklerini kontrol etmeleri tavsiye edilerek, bu çalışmaya gönüllü olmalarının temenni edildiği belirtildi.