  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Bursa'da koronavirüs alarmı: Bir apartman karantina altına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde yer alan bir apartman, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:03:00 -
Bursa'da koronavirüs alarmı: Bir apartman karantina altına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 görülen vakaların artması sebebiyle Yeni Mahalle Doğu Sokak'ta bulunan bir apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı