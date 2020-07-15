Bursa'da koronavirüs alarmı: Bir apartman karantina altına alındı
Bursa'nın Kestel ilçesinde yer alan bir apartman, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle karantina altına alındı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 görülen vakaların artması sebebiyle Yeni Mahalle Doğu Sokak'ta bulunan bir apartmanda bugünden itibaren 14 günlük karantina uygulanacağı belirtildi.
Açıklamada, karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.