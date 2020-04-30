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Yerel

Bursa'da korkutan yangın: İtfaiye ekipleri olay yerinde

Bursa'da bir soğuk hava deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:17:00 -
Bursa'da korkutan yangın: İtfaiye ekipleri olay yerinde

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çevredeki soğuk hava depolarına da sıçradı. 4 soğuk hava deposundan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yükselen dumanlar kentin dört bir yanından görülüyor.

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