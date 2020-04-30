Bursa'da korkutan yangın: İtfaiye ekipleri olay yerinde
Bursa'da bir soğuk hava deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde bulunan soğuk hava deposunda, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede çevredeki soğuk hava depolarına da sıçradı. 4 soğuk hava deposundan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yükselen dumanlar kentin dört bir yanından görülüyor.