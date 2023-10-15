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Yerel Bursa'da korkutan hortum! Panik dolu anlar anbean kaydedildi
Yerel

Bursa'da korkutan hortum! Panik dolu anlar anbean kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-10-15 19:41:00 -
Bursa'da korkutan hortum! Panik dolu anlar anbean kaydedildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşları korkuturken, o anlar anbean kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı İnegöl’de zaman zaman rüzgar etkili olmaya devam ediyor. Alanyurt Esentepe Mahallesi'nde yer alan Salı Pazarı mevkiinde hortum oluştu.

Hortum anı kaydedildi

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum korkuya neden olurken, yaklaşık 1 dakika sonra gözden kayboldu.

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